Autonomia, Grant (Lega): da Boccia propaganda a uso congressuale

"È davvero penoso, oltre che poco originale, l'espediente a cui fa ricorso l'ex ministro Boccia, il quale attacca il centrodestra e la Lega sul progetto di autonomia differenziata per alimentare la faida congressuale in atto nel PD". Lo dichiara il coordinatore regionale della Lega Campania, Valentino Grant.

"Non è mio costume fare sciacallaggio sul travaglio interno dei partiti avversari - continua l'esponente della Lega - ma credo che Boccia farebbe bene a regolare i conti del PD e ad affrontare la gigantesca questione morale che lo travolge, senza spostare il tiro all'esterno, con l'utilizzo di temi che, al contrario, richiederebbero serietà e alto senso di responsabilità. Anche perché - aggiunge Grant - se proprio il commissario del PD campano volesse disquisire di autonomia differenziata senza buttarla in caciara, dovrebbe riconoscere che il ministro Calderoli, meno di un mese fa, proprio a Napoli, ha incontrato il governatore De Luca. In quell'occasione, partendo proprio dalla proposta che il presidente della giunta regionale della Campania presentò anni addietro al governo centrale in tema regionalismo, è stata trovata un' ampia convergenza strategica, sulla quale si sta lavorando per portare in porto la riforma che, è bene sottolinearlo, è rafforzativa dell'unità nazionale e non già divisiva".

"Vorrei anche ricordare - conclude Grant - al Boccia che soggiacendo alla deprecabile logica della guerra per bande,in vista dell'appuntamento congressuale, spara sul governatore della Toscana, Giani,che fu proprio la sua parte politica ad espungere dalla carta costituzionale ogni riferimento al mezzogiorno, con la maldestra e quella si disgregante, riforma del titolo V del 2001. Mi spiace dirlo, ma se il dibattito precongressuale del PD si riduce ad uno scontro all'ultimo sangue,con il fine ultimo dell'accaparramento o del consolidamento di poltrone e posizioni di potere, allora vuol dire che il PD ha già drammaticamente rinunciato ad ogni istanza di moralizzazione al suo interno, il che non è un bene per il Paese", conclude Grant.