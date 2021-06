Autorità di sistema portuale del mare Tirreno centrale, no al deposito di gas a Torre Annunziata

Il deposito di gnl (gas naturale liquefatto) nel porto di Napoli non si farà. Dalle parole ai fatti: ieri il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Tirreno centrale, Andrea Annunziata, ha revocato in autotutela la delibera presidenziale adottata dal suo predecessore, Pietro Spirito, con cui si avviava la procedura per un deposito costiero di gas con una capacità di 20mila metri cubi. L'atto, di fatto, revoca la delibera n. 231...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati