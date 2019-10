CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 15 Ottobre 2019, 08:39 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2019 09:35

Qualcuno descrive un De Luca preso dal nervosismo, qualche altro parla solo di naturale fibrillazione. Anche nel cerchio magico deluchiano, insomma, è difficile descrivere gli umori del governatore in queste ore.IL RISIKO«Nel Pd e nell' M5S vedo delle pulsioni per abbracciarsi, ma io quelle pulsioni non le seguo...», taglia corto il presidente della Regione prima di sedersi in platea e parlottare con il premeir Conte. Poco prima, invece, uno scambio di battute con il sindaco di Avellino intercettato da una telecamera. «Tu a sta' che pier pe' terra. Nunnie' arricere tropp strunzate», dice De Luca al sindaco irpino Gianluca Festa che quest'anno ha osato varare le luminarie d'artista con l'idea di battere quelle di Salerno. E guai a toccare le luminarie all'ex sindaco di Salerno. Per questo chi lo conosce bene, sa che De Luca ironizzava. Ma con i suoi modi. Insomma nervoso non era ma è normale che avverta il clima.