Coronavirus e imprese in crisi: senza liquidità è boom di prestiti

In quattro giorni di sportelli aperti, il Gafi - acronimo che sta per Garanzia Fidi Società Cooperativa per Azioni - il confido presieduto da Rosario Caputo, ha avuto 3500 richieste per consulenze prestiti fino a 25mila euro di cui un migliaio da aziende della filiera turistica, in particolare da ristoranti e pizzerie. Per i prestiti fino a 800mila euro le richieste sono già 4mila e il 40% arriva sempre dal settore turistico, ma per alberghi e simili. Il boom è il segnale inequivocabile che questo comparto è sostanzialmente in bancarotta se non arriva immediatamente una iniezione di liquidità. Gente che ha perso fino al 50 per cento del fatturato. Eccolo il paradosso campano: ci sono i soldi, ma non arrivano mai e quando ciò accade non va nelle tasche giuste al momento giusto. Governo e Regione hanno messo sul tavolo centinaia di milioni per rilanciare le imprese e sostenerle, ma nella giungla della burocrazia e delle parcelle d'oro dei consulenti si perdono in mille rivoli e i tempi si allungano. Così i sacrifici del Governo e della Regione nel mettere in circolo liquidità si vanificano.



Quello che arriva dai Confidi, da Gafi in particolare - che annovera circa 4mila soci su tutto il territorio nazionale, la maggior parte dei quali concentrati nel Mezzogiorno e in Campania in particolare, uno dei 35 confidi italiani che si interfacciano con la Banca d'Italia - è un allarme forte, una denuncia, ma anche una opzione per migliorare lo smistamento dei soldi alle aziende e in maniera rapida. Giusto ricordare molto brevemente cosa fanno i confidi: ampliamento delle capacità di credito delle aziende per prevenire i fenomeni di usura, e la crisi attuale allarga molto questo rischio. Poi riduzione del costo del denaro e consulenza finanziaria e di orientamento. «I Confidi - spiega Caputo - rimangono ancora oggi l'unico strumento, per le micro e piccole imprese, per accedere al credito. Pertanto occorre favorire un processo di effettiva complementarietà degli strumenti e delle risorse, pubbliche e private. Visto che le banche fanno sempre più fatica ad erogare alla piccola o piccolissima impresa, suggeriamo alla Regione Campania di consentire ai Confidi di finanziare direttamente le imprese che non riescono ad accedere al credito a seguito dell'acuirsi della crisi finanziaria ed economica». Per Caputo non c'è più tempo da perdere.. Il presidente si rivolge direttamente al presidente Vincenzo De Luca: «Lo conosco e lo stimo però i suoi consiglieri economici e finanziari non gli danno i suggerimenti giusti. Se ci si affida ai professoroni che elaborano teorie fascinose si corre il rischio di non andare nella direzione giusta e di fare solo consulenze. Abbiamo ricevuto migliaia di richieste di sostegno da parte di aziende e professionisti, scoraggiati dall'ingorgo delle procedure generato dalla mancanza di misure operative certe e semplificate. Per evitare tutto questo, e sperare di avere ancora le imprese nel prossimo futuro, bisogna accelerare e lo strumento dei Confidi è già pronto, Gafi è vigilato dalla Banca d'Italia. Altrimenti l'obiettivo che si è posto il governatore di aiutare le imprese non sarà centrato perché i fondi della Regione sono fermi».La fase 2 - in buona sostanza - se non arrivano i soldi alle imprese, rischia di essere solo una mera enunciazione di intenti. Questo è almeno il pericolo denunciato dai Confidi. In queste ore delicate dove si pensa alla ripresa, proliferano consulenti e titolari con presunte specifiche peculiarità tali da fare accedere al credito garantito dallo Stato e dalla Regione in maniera veloce. Non solo le cose non stanno così - viste le lamentele delle stesse aziende che sono senza liquidità e devono continuare a pagare le bollette. Ma si è formato un collo di bottiglia così stretto e quasi insuperabile per arrivare allo sportello bancario, che a crescere in maniera vertiginosa sono le parcelle dei consulenti che arrivano anche a superare i centomila euro. Certo, in proporzione al prestito che si riceve. Però allo stato attuale la situazione è questa: l'imprenditore aspetta troppo tempo prima di accedere alla liquidità, una volta che ciò accade deve pagare parcelle salate al consulente esperto e poi gli interessi sul prestito stesso. Non certo la condizione ideale per ripartire.