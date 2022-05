Azione di Carlo Calenda, nasce in Campania il primo gruppo regionale

Nasce il primo gruppo di Azione, il partito fondato da Carlo Calenda, in un consiglio regionale - la Campania - del Paese. Si chiama gruppo Azione-moderati-Europa verde, formato dai consiglieri Giuseppe Sommese - segretario regionale di Azione e presidente della prima commissione permanente -, Francesco Emilio Borrelli, Fulvio Frezza e Pasquale Di Fenza. «Oggi è un giorno importantissimo per Azione, che corona un lungo ed entusiasmante percorso di crescita e radicamento.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Napoli, il congresso di Azione elegge Luciano Crolla segretario... L'INTERVISTA Calenda: «Appello ai politici seri: isolare i populisti.... LE ELEZIONI Città Metropolitana di Napoli, Sommese (Azione):...

Dopo il primo congresso nazionale, che ha consacrato Carlo Calenda leader del partito, 20 congressi regionali, 108 congressi provinciali, dopo esserci presentati con il nostro simbolo alle elezioni per il consiglio metropolitano di Napoli ed aver conquistato il diritto di sedervi con l'elezione del consigliere Marrazzo, dopo aver registrato l'adesione al nostro progetto di centinaia di amministratori in tutta la regione, oggi nasce, proprio in Campania, il primo gruppo regionale con il nostro nome. È un grande orgoglio», commenta Sommese.