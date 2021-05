Bacoli, la frase choc in videocall: «Quanti soldi ci vogliono per cacciare il sindaco?»

«Quanti soldi ci vogliono per cacciare a questo?». È polemica a Bacoli per una frase pronunciata durante una riunione di commissione comunale svolta in videoconferenza. «Questo» è il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, e la frase viene pronunciata nel corso di un dialogo tra un consigliere comunale e un imprenditore: quest'ultimo, non accorgendosi di avere il microfono acceso, pronuncia la frase che scatena l'ilarità di alcuni dei partecipanti e che viene interpretata dal primo cittadino bacolese e dai suoi sostenitori come una manifestazione dell'intenzione di far cadere l'amministrazione comunale di Bacoli attraverso l'utilizzo di denaro. Un «fatto gravissimo - scrive lo stesso Della Ragione su Facebook - e che fa presagire una possibile compravendita di consiglieri comunali. O, peggio ancora, ogni tipo di metodo utile a raggiungere l'obiettivo. Un episodio intollerabile, inquietante, evidentemente non nuovo al contesto sociale e politico in cui, da anni, ogni giorno, provo a fare la mia parte a favore della nostra meravigliosa città».

Della Ragione fa sapere che in giornata si recherà «a rappresentare l'accaduto alle autorità competenti affinché venga fatta immediatamente chiarezza» e aggiunge: «E chiaro che il processo di legalità che stiamo mettendo in campo, a favore della maggioranza dei cittadini, dei lavoratori, degli imprenditori onesti di questo paese, non fa piacere a tutti ed in particolare, non è gradito da parte di chi attraverso l'illegalità e lo sfruttamento selvaggio del territorio traeva lauti vantaggi economici personali. Ma a me non interessa, vado dritto per la stessa strada. Non sono in vendita». Molti i messaggi di solidarietà giunti al sindaco del comune flegreo, tra questi Andrea Caso, deputato del Movimento 5 Stelle: «Quanto accaduto a Bacoli è un fatto indicibile - spiega Caso - tutto ciò è inaccettabile e non può passare inosservato. Tentare di rovesciare istituzioni democraticamente eletti attraverso il denaro è uno degli atti più gravi che possano esserci in una democrazia. La mia solidarietà al sindaco, alla Giunta e alla cittadinanza tutta. Questa vicenda merita chiarezza, per Bacoli e per i bacolesi».

La rete dei Comuni Free, fondata proprio da Josi Della Ragione, si fa sentire attraverso un comunicato: «A Josi, all'amico, ancor prima che al sindaco e al fondatore della rete dei Comuni Free, esprimiamo la nostra più sentita solidarietà per lo sconcertante accaduto», dichiara Danilo Cascone, coordinatore regionale del movimento politico Free, nato sul modello di Freebacoli, la lista che ha sostenuto la candidatura di Della Ragione. «Chi tenta in maniera maldestra di far cadere Josi, dopo tutto l'impegno che quotidianamente mette da anni per il rilancio del territorio - aggiunge Cascone - ne risponderà non solo alla comunità bacolese, ma a tutti coloro che guardano a lui come un modello di amministrazione e di riscatto per il nostro territorio. Tanto più se si tenta di utilizzare mezzi per nulla leciti su cui ci auguriamo venga presto fatta chiarezza».