Bagarre rimpasto al Comune di Napoli, rischia Del Giudice: come vice spuntano Piscopo e Panini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 26 Settembre 2018, 09:19 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2018 09:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco Luigi de Magistris allarga la sua maggioranza in Città Metropolitana, il capogruppo del Pd Giuseppe Jossa ha accettato le deleghe - gli altri tre consiglieri democrat no - così come anche il centrodestra. Tuttavia, il vero tema politico oggi è quello del rimpasto di giunta a Palazzo San Giacomo. Il sindaco ha incontrato alcuni gruppi consiliari - ne mancano ancora, le consultazioni finiranno lunedì sera - e annunciato che la prossima settimana comunicherà le sue decisioni. La novità principale è che nel tourbillon del rimpasto potrebbe finirci il vicesindaco Raffaele Del Giudice. Almeno questo hanno chiesto i consiglieri comunali.