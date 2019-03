Bagno di folla per il ritorno di Renzi a Napoli: c'è anche la Boschi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 1 Marzo 2019, 07:00

Sala stracolma al Circolo Artistico Politecnico di piazza Trieste e Trento per Matteo Renzi. Folla delle grandi occasioni per la presentazione del suo libro Un'altra strada. Ad ascoltarlo fan di ogni età e molti dirigenti Pd accorsi ad omaggiare l'ex segretario a poche ore dalle primarie di domenica che per la prima volta lo vedono solo spettatore interessato. Pensare che l'ultima volta che Renzi era arrivato da premier a Napoli si erano registrati scontri polizia-centri sociali e il sindaco de Magistris lavorava a «derenzizzare» la città. La sala si è riempita talmente tanto che la polizia ha impedito l'ingresso a decine di persone, tra cui alcuni parlamentari come Lello Topo o dirigenti come Massimiliano Manfredi ed Emilio Di Marzio. Ad accompagnarlo il deputato Gennaro Migliore, a scortarlo in veste di organizzatori uno staff di giovani guidati da Tommaso Ederoclite e Luciano Crolla. Tra i tanti hanno risposto presente Mario Casillo, Assunta Tartaglione, Massimo Costa, Nicola Marrazzo, Pina Picierno, Valeria Valente, Umberto De Gregorio, Venanzio Carpentieri, Piero De Luca, Stefano Graziano, Angelica Saggese, Paolo Siani, ma anche Francesco Tuccillo, presidente Acen.