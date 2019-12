Bagnoli, Invitalia lancia il concorso internazionale di idee per la rigenerazione urbana

Dagli stabilimenti dismessi dell'Ilva a un grande parco urbano di circa 120 ettari. Per la rigenerazione urbana di Bagnoli, l'agenzia per lo sviluppo Invitalia ha lanciato un concorso internazionale di idee che scade il 7 gennaio 2020. L'obiettivo è «tracciare il nuovo scenario dell'ex sito industriale per trasformarlo nel polmone verde della città e farne potenzialmente uno dei luoghi più attrattivi del Paese».



I dettagli del bando vengono illustrati ad alcuni importanti studi di architettura specializzati nella progettazione di parchi urbani e di waterfront alla conferenza «Bagnoli/Napoli. UrbaNature Landscape International Contest» in corso a Milano.



Il concorso di idee per Bagnoli assegnerà tre premi per un importo totale di 325 mila euro: 150 mila al primo classificato, 100 mila al secondo e 75 mila al terzo. Invitalia avrà la facoltà, inoltre, di affidare al vincitore anche la progettazione definitiva ed esecutiva, per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro.