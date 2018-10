Sabato 6 Ottobre 2018, 15:30

«Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato». È Francesco Floro Flores ad annunciare il via libera del premier alla sua nomina a commissario per Bagnoli.LA FUMATA BIANCAMercoledì prossimo dovrebbe arrivare anche la firma del diretto interessato. «Mi hanno comunicato che è arrivata la firma del premier, normale che vi fossero dei tempi tecnici per una nomina simile: seguendo l'iter che riguarda anche l'individuazione del budget economico, a metà della prossima settimana metterò la mia firma», conferma l'imprenditore napoletano che prende così il posto di Salvo Nastasi. Finisce un lungo periodo di limbo in cui Floro Flores era finito dopo l'indicazione lo scorso 31 agosto da parte del ministro del Sud Barbara Lezzi.IL BRACCIO DI FERRONumerose e discordanti le reazioni del mondo politico dinanzi all'ipotesi del suo nome alla guida della struttura che deve completare la bonifica e riqualificare l'intera area di Bagnoli. Il patron dell'Arena Flegrea è stato considerato il trait d'union tra il presidente della Camera Roberto Fico e il sindaco Luigi de Magistris. Il governatore Vincenzo De Luca aveva formalmente scritto in una lettera di possibili conflitti di interessi per il suo ruolo di concessionario dell'Arena Flegrea ma, soprattutto, di membro del Cda di Casa Depositi e prestiti. Dal Pd si alzò la voce contraria pure della senatrice Valeria Valente, vicepresidente del gruppo Pd al Senato e segretaria della Commissione Giustizia. «La nomina dell'imprenditore Francesco Floro Flores a commissario per Bagnoli fa piombare sulla bonifica del sito e sul suo rilancio urbanistico pesanti dubbi - disse poco più di un mese fa - Non soltanto per l'assenza nel suo curriculum, pur brillante in altri ambiti, di competenze specifiche nel campo della trasformazione urbana, ma anche per il potenziale conflitto di interessi di cui è portatore. Floro Flores ha rilevanti interessi imprenditoriali a Napoli, avendo preso in gestione lo Zoo e l'Arena Flegrea, entrambi di proprietà della Mostra d'Oltremare di cui è maggiore azionista il Comune di Napoli». Un plauso moderato dall'esigenza di non urtare i comitati civici del quartiere arrivò dal sindaco: «Con Floro Flores abbiamo già sperimentato pratiche di lavoro comune nell'interesse della città e sappiamo che si tratta di un imprenditore competente, valoroso e con la passione per Napoli: siamo pronti a sederci al tavolo non solo con il Governo ma anche con il nuovo commissario per non far perdere nemmeno un giorno a Bagnoli», disse de Magistris.L'AFFONDODal centrodestra ieri è arrivata la stoccata di Forza Italia con la vicepresidente della Camera Mara Carfagna, consigliere comunale a Napoli: «Bagnoli sta a Genova come il Movimento 5Stelle sta alla Lega. O almeno questo viene da pensare visto l'inspiegabile ritardo nella firma per la ratifica del nuovo commissario per Bagnoli. Il peggior esempio di applicazione del manuale Cencelli, con il commissario per Bagnoli in quota Cinquestelle e quello per Genova in quota Lega». Quindi, in serata, la notizia che lo stallo è stato superato. Salvo nuovi imprevisti, naturalmente.