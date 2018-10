«Bagnoli Libera», comitati civici in corteo aspettando il ministro Lezzi

Venerdì 26 Ottobre 2018, 15:43 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 15:51

È partito dalla stazione della ferrovia Cumana di Bagnoli, a Napoli, il corteo dei comitati civici verso l'assemblea a cui parteciperà a breve il ministro per il Sud Barbara Lezzi nella sede della X Municipalità. Il corteo porta uno striscione con la scritta «Bagnoli Libera» e contesta la scelta del governo di mantenere il commissariamento per l'area ex Italsider di Bagnoli.