Bagnoli, Manfredi sulla bonifica: «Cercheremo di trasformare la promessa in realtà»

«Cercheremo con grande fermezza ma anche con grande coesione di fare di tutto per fare in modo che Bagnoli da grande promessa si inizi a trasformare in realtà». Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione dell'assemblea pubblica di Ance Napoli per l'elezione del nuovo presidente.

Manfredi, nel sottolineare che l'ex commissario «ha lavorato al massimo del suo impegno e con i poteri che aveva», ha spiegato che la struttura commissariale, di cui è alla guida, sta lavorando «con intensità soprattutto per cercare di risolvere alcuni nodi non definiti come la bonifica a mare che è un aspetto fondamentale». In questo ambito, Manfredi ha riferito che «con il nuovo bando ci consentirà finalmente e anche tecnicamente, con misure molto approfondite, di poter capire la fattibilità, le tecnologie e i costi della bonifica dei sedimenti a mare che dell'eliminazione della colmata che - ha aggiunto - è prevista dalla legge ma fino ad ora nessuno ha definito quanto costa, chi paga e dove si portano i materiali di risulta».

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Bagnoli, Comune condannato a pagare 80 milioni. Manfredi:... L'INCONTRO Bagnoli, confronto tra Auser e sindacati pensionati su donne e pace LA PROTESTA Bagnoli, occupato l'edificio dell'ex consultorio: la protesta...

Altro ambito su cui si sta lavorando è quello dei trasporti dell'area sia rispetto all'accessibilità che alla connessione del sistema viario e di mobilità su ferro. Punto cruciale indicato dal sindaco e commissario sono i contenziosi «avuti in eredità e che risalgono a 20-30 anni e che ricadono sul Comune»