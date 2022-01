Bagnoli, Maresca contro le nomine di Manfredi: «È una scelta di lottizzazione»

«Su Bagnoli pessimo inizio e brutta scelta del sindaco Manfredi sui sub commissari e sul comitato tecnico. Se questo è il metodo, iniziamo proprio male». Così il consigliere comunale dell'opposizione di centrodestra, Catello Maresca.

«È una scelta di lottizzazione, quella dei nomi per la struttura commissariale di Bagnoli - aggiunge Maresca - per accontentare candidati non eletti ed altre non note diverse istanze - senza alcuna interlocuzione con le categorie professionali e sociali né con la città». «È stato nominato un notaio, amante della musica classica - aggiunge il consigliere di opposizione - già nominato dal governatore De Luca presidente della Fondazione Ravello. E, guarda caso, capolista non eletto di Manfredi per la corsa al Comune alle ultime amministrative».

APPROFONDIMENTI L'OPPOSIZIONE Napoli, Maresca e i primi 100 giorni di Manfredi: «Da lui... L'URBANISTICA Bagnoli, riparte il dialogo tra Comune e Regione: spunta una nuova... L'URBANISTICA Bagnoli, l'ira di Manfredi: «Pochi fondi per le bonifiche,...

Quanto alle alte nomine Maresca afferma: «Un dietologo nel comitato tecnico, anche lui casualmente marito dell'attuale presidente della prima Municipalità. Un'altra che è dipendente C1 distaccata dal Comune di Roma. Altri parenti ed amici vari e, per finire, la chicca: un colonnello resuscitato dalla tragica gestione de Magistris». «Ci chiediamo - concude il sconisglier del centrodestra - cosa ci sia dietro queste nomine, che garanzia tecnica offrano i soggetti designati e secondo quali parametri non dichiarati siano stati scelti. Auspichiamo un passo indietro da parte di Manfredi per favorire un metodo più trasparente e partecipato attraverso un avviso pubblico».