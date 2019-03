Bagnoli, l'ultimatum di de Magistris: «Governo agisca o ci sarà mobilitazione popolare»

Sabato 9 Marzo 2019, 14:37

«Dirò al governo che è finito il tempo del gioco. Adesso loro hanno solo un obbligo: agire». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che lunedì parteciperà alla riunione della Cabina di Regia su Bagnoli convocata dal ministro per il Sud, Barbara Lezzi.«Il governo ha firmato un accordo che deve attuare e deve far partire le bonifiche - afferma de Magistris - ho chiesto all'rsecutivo di mettere in azione le ruspe per bonificare Bagnoli ma ho l'impressione che stanno tirando un po' per le lunghe».Alla riunione fissata a Roma lunedì, de Magistris dirà che «bisogna passare ai fatti. Se non ci sarà una risposta chiara e ferma che è negli atti perché c'è un accordo istituzionale che il governo deve rispettare e attuare facendo partire i progetti di rigenerazione urbana, ci saranno altre mobilitazioni e noi non avremo più ragioni di stare nella cabina di regia». «Noi crediamo alle parole del ministro Lezzi ma vogliamo che lunedì si traducano in fatti perché il tempo per parlare è finito».