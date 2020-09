Lorenzo Balducelli si conferma sindaco di Massa Lubrense. Domenica e lunedì si è riproposto il duello di 5 anni fa tra il primo cittadino uscente, Balducelli appunto, e Liberato (Lello) Staiano, con Pietro Di Prisco a fare questa volta da terzo incomodo. Alla fine a prevalere è ancora Balducelli davanti a Staiano e poi Di Prisco. Gli elettori di Massa Lubrense, dunque, hanno scelto. Per altri 5 anni affidano la città al sindaco in carica dal 2015 ed alla maggioranza che fa capo alla lista civica Patto per la Città. Lello Staiano con il gruppo di Insieme per Massa Lubrense e Pietro Di Prisco di Azione in Comune potranno dare il loro apporto dai banchi dell’opposizione insieme agli eletti delle loro liste.

