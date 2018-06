Domenica 24 Giugno 2018, 12:31 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2018 12:46

San Giuseppe Vesuviano. Migliaia di fac-simili lanciati fuori e all’interno dei seggi elettorali nel corso della notte. Grande sorpresa per le forze dell’ordine e per i componenti dei seggi che, poco prima dell’apertura, fissata alle sette di questa mattina, hanno dovuto chiedere il supporto delle squadre di pulizia del comune per rimuovere i volantini. Sull’episodio indaga la Digos, che sta visualizzando le numerose telecamere poste fuori i plessi scolastici.