Ballottaggio a Vico Equense, il sindaco è Peppe Aiello

Vico Equense elegge il suo sindaco: è Peppe Aiello. Nonostante la mega-coalizione a sostegno dello sfidante Maurizio Cinque, il 40enne originario della frazione di Santa Maria del Toro vince con il 50,88% (6.085 voti) contro il 49,12% (5.875 voti) del suo avversario.

«Ringrazio la mia famiglia, la mia compagna, gli amici e i cittadini che mi hanno sostenuto» dice Aiello piangendo di gioia tra le braccia della sorella Teresa e circondato da quanti hanno percorso insieme a lui questo cammino. Lo spumante, gli abbracci, i cori e la festa a due passi dalla sede storica del municipio, in corso Filangieri dove ha regnato entusiasmo e commozione. Delusione e tristezza tra gli attivisti che hanno supportato Cinque. «Ringrazio i vicani per la fiducia ma non è bastato a vincere questa competizione elettorale. Ci abbiamo provato con grinta, cuore e determinazione ma non ci siamo riusciti. Il nostro progetto politico non si ferma, faremo un’opposizione costruttiva nell’interesse della città» afferma Maurizio Cinque.