Lunedì 4 Marzo 2019, 19:13 - Ultimo aggiornamento: 04-03-2019 19:17

Il ministro per il Sud Barbara Lezzi sarà a Napoli domani nella sede della Regione Campania dove, a partire dalle ore 15.30, incontrerà il presidente della Regione Vincenzo De Luca per un confronto tecnico sul tema dei fondi europei. Al termine, è previsto un incontro con la stampa. «Come già fatto lo scorso anno - afferma il ministro - sto tornando in tutte le regioni del Mezzogiorno per verificare l'andamento della spesa dei fondi Ue. La scadenza per la rendicontazione del 31 dicembre 2019 non è affatto lontana, per cui è indispensabile arrivare al periodo autunnale avendo già un quadro che sia il più chiaro e avanzato possibile».