Bartolomeo Pepe, morto in terapia intensiva l'ex senatore no vax. E sul web spuntano tesi complottiste

Non ce l'ha fatta l'ex senatore Bartolomeo Pepe a superare la grave l'infezione da Covid-19. Il 59 enne politico di Casalnuovo, dichiaratamente no vax, è morto ieri mattina, nella rianimazione del Cotugno. Era stato colpito dal virus una decina di giorni fa. L'arrivo in ospedale è avvenuto sabato scorso alle 18 con un quadro di polmonite interstiziale bilaterale già severo tanto da richiedere subito il trattamento in terapia sub intensiva....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati