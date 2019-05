Bassolino, l'appello dei seguaci su Facebook: «Devi candidarti a sindaco di Napoli»

Venerdì 3 Maggio 2019, 11:30

Il post su Facebook è di un paio di giorni fa, ma da allora la pagina social di Antonio Bassolino è diventata rovente. «Mi vedono mentre corro, girano la vespa e si avvicinano. Noi vi vogliamo bene e voi dovete farci un piacere, mi dice lei: se posso, rispondo. Tornate in campo, aggiunge lui con tono fermo: la lettura dei giornali mi aveva intristito, ma poi questa coppia di giovani mi ha strappato un sorriso» l'episodio raccontato su Fb dall'ex sindaco ed ex governatore. Poche parole, che risvegliano un'antica suggestione: il ritorno alla politica di Bassolino, che ci aveva provato già alle ultime Comunali uscendo però sconfitto dalle primarie del Pd, che vennero accompagnate da furibonde polemiche. A spuntarla fu una sua ex fedelissima, Valeria Valente, poi rimasta fuori dal ballottaggio. L'ex governatore ed ex sindaco aveva coccolato l'idea di tornare a Palazzo San Giacomo e, chissà, forse ancora ci pensa. Soprattutto oggi che le Comunali non sono poi così lontane e che ci si avvia alla chiusura dell'era de Magistris (il sindaco uscente, al suo secondo mandato, non potrà più ricandidarsi).E allora sui social in tanti hanno spronato Bassolino a correre di nuovo. «Devi stare a sentire quanto i cittadini ti chiedono. Non aspettare oltre. Il tempo è arrivato. Fallo per Napoli» scrive Gennaro Pagnozzi. Mentre l'ex assessore regionale Luigi Anzalone attacca: «Mi ha sorpreso dolorosamente che Zingaretti non ti abbia candidato. Mi appare piccolo umanamente e politicamente». Armida Filippelli, candidata alle ultime primarie democrat, commenta: «Veramente so che te lo dicono in molti...». C'è anche chi, come Daniela Perrella, taglia corto: «Sì ma non a Napoli, non ne vale la pena. Alla regia nazionale... Lì abbiamo bisogno di gente pensante». Naturalmente se Bassolino decidesse davvero di riprovarci, la strada sarebbe tutt'altro che in discesa. Perché l'ex governatore ed ex sindaco dovrebbe fare i conti con i dirigenti del Pd o, in alternativa, correre come candidato indipendente, magari alla guida di uno schieramento di liste civiche, che vanno tanto di moda in questo periodo. Intanto il pressing da parte del suo elettorato storico è partito. Ma Bassolino per ora resta alla finestra.