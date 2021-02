Bassolino assolto per la 19esima volta: «Dispiaciuto per la lunga solitudine politica»

«Sono state depositate le motivazioni della Corte di Appello di Napoli relative alla mia 19esima assoluzione. La lettura della sentenza ha suscitato in me, come per le altre 18 volte, sentimenti diversi: da una parte di comprensibile soddisfazione per me, per i miei familiari e per Napoli e dall'altra di dispiacere e dolore per una lunga solitudine politica quando invece sarebbe bastato esprimere fiducia nella giustizia e in Antonio Bassolino». Lo scrive su Facebook Antonio Bassolino, ex sindaco di Napoli ed ex governatore della Campania, candidato a sindaco di Napoli alle prossime amministrative.

Bassolino ricorda che «in prima istanza il giudice mi aveva prosciolto per prescrizione del reato contestato ma avevo presentato appello perché volevo, come poi è avvenuto, piena assoluzione nel merito. Soltanto io so quello che ho passato - prosegue - ma guardo avanti, al bene della città: ed è per rispondere all'affetto e alla spinta di tante persone che faccio e porto avanti la battaglia per Napoli».

