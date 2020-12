Bassolino candidato sindaco di Napoli, la rete da Fb alla Regione: «È una candidatura seria»

Un gruppo su Fb dal titolo emblematico: «Con Bassolino per la rinascita di Napoli» che conta già circa 4.300 iscritti. Un luogo politico virtuale - ma non troppo - dove la discussione su Napoli e soprattutto l'incitamento perché scenda in campo alle prossime amministrative come candidato sindaco è molto attiva. Insomma, si parla di rete perché il gruppo è su internet, ma anche perché attraverso Fb una rete fisica Antonio Bassolino la sta costruendo. Si vota tra poco più di 5 mesi e la partita è apertissima. Vecchi e nuovi compagni di avventura si stanno interessando al suo ritorno.

Tra le novità potrebbe esserci quella di Più Europa - il partito di Emma Bonino a Napoli rappresentato da Piercamillo Falasca - che qualche riflessione la sta facendo. Hanno eletto - quelli di Più Europa - un consigliere regionale cioè Fulvio Frezza che è anche consigliere comunale, centrando l'obiettivo di entrare nella politica regionale della Campania. Ora il passo successivo è quello di planare su Napoli. «Dico due cose al riguardo - spiega Falasca - noi siamo contro qualsiasi riproposizione dell'alleanza governativa, cioè il patto tra Pd e M5S. A Roma appoggiamo Carlo Calenda come candidato sindaco.

A Napoli non abbiamo assunto ancora nessuna decisione non ci sono candidati ufficiali e quelli che vengono fuori ci piacciono poco. Però consideriamo quella di Bassolino una candidatura seria». Insomma, se son rose fioriranno e non ci vorrà molto tempo per capire se la semina darà i suoi frutti. Più Europa è un movimento di moderati che pesca nella cosiddetta società civile, soprattutto tra le classi produttive, i professionisti e nel mondo universitario sia sul fronte degli studenti che in quello dei docenti.

Quello che è certo è che il partito della Bonino nella competizione napoletana ci vuole entrare, tanto che pare ci siano stati già incontri con possibili candidati per formare una lista.

Il tema dell'alleanza Pd-M5S e la più che probabile candidatura del Presidente della Camera Roberto Fico a sindaco è molto sentito nel gruppo che punta su Bassolino. E le idee al riguardo sono più o meno uguali a quelle esposte da Falasca. Nulla contro Fico - ritenuto tra i grillini quello più affidabile - piuttosto il ragionamento è che dopo anni di batoste di quella parte politica vicina o organica al Pd vede in Bassolino la personalità giusta per tutelare gli interessi della città. Il gruppo su Fb - va ricordato - nasce cinque anni fa quando Bassolino tentò la prima risalita a Palazzo San Giacomo tentando di scalare il Pd attraverso le primarie. Al gruppo sono iscritti molti giovani, docenti, medici e professionisti. «Tuttavia - sottolineano gli amministratori - il gruppo ha continuato a vivere perché il lavoro e le relazioni create in quei mesi non andassero disperse. Ma soprattutto perché Antonio Bassolino è tornato a essere a pieno titolo protagonista della scena politica napoletana, meridionale e nazionale». Un gruppo di cui fanno parte molti giovani, associazioni civiche, professionisti. C'è per esempio Ernesto Paolozzi Teacher presso Università Suor Orsola Benincasa, associazione come il «Comitato di vivibilità cittadina», Sergio D'Angelo della Gresco commissario di Abc ed ed assessore di de Magistris e naturalmente i fedelissimi dell'ex sindaco. Il quale dalla sua pagina Fb continua a mandare messaggi chiari alla città e alla politica napoletana»: «Napoli è Napoli e deve essere rispettata da tutti: per questo dobbiamo metterla sopra ogni interesse di parte e di partito».

