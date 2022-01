«Sono ormai passati i 100 giorni dall'elezione di Gaetano Manfredi, con larga maggioranza, a sindaco di Napoli. È ancora presto per dare un giudizio motivato con serietà ma ancora non si avverte uno scatto, un primo vero cambiamento, e in città non si vede un chiaro inizio di una svolta. Forza!». Così, in un post su Facebook, Antonio Bassolino, consigliere comunale e già sindaco di Napoli.