Sento un dovere di sincerità. La naturale soddisfazione per la nuova assoluzione si intreccia con una grande tristezza che da tempo mi porto dentro. Tanti silenzi in questi anni, a Napoli e a Roma. Eppure in diverse occasioni si poteva dire: fiducia nella giustizia e fiducia in Antonio Bassolino. Quanta amarezza, in momenti delicati e difficili, e che follia autolesionista il fuoco amico contro di me

. Lo scrive su Facebook l'ex presidente della Regione Antonio Bassolino, scagionato anche per i compensi ai dirigenti.

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 13:04

