Domenica 24 Febbraio 2019, 16:46

«Dopo la conversazione con Prodi ora una discussione con Zingaretti sul bel libro di Tronti. Tutti e tre - Romano due volte per Palazzo Chigi, Nicola per la Provincia e la Regione, ed io due volte per il Comune e due volte per la Regione - abbiamo il difetto di vincere. Tutti e tre vogliamo, assieme a tante altre persone e a tutto un mondo di senzacasa, che la sinistra oggi messa molto male possa rialzare la testa e riaprire una prospettiva». Lo scrive su Facebook l'ex sindaco Antonio Bassolino, che ieri ha avuto un colloquio con Prodi a Napoli e domani vedrà il governatore del Lazio per la presentazione del libro di Nicola Tronti.