«Sono passati 150 giorni ma non si intravede un cambio di passo, una novità. Tante cose sono ferme, ed in primo luogo quelle che riguardano la vita concreta e quotidiana. È per questo che l'amministrazione comunale invece di presentare un vero bilancio di questi primi cinque mesi parla dei prossimi anni».

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Tangentopoli 30 anni dopo, Bassolino: «La corruzione... LA POLITICA Napoli, Bassolino accusa: «Commissioni consiliari e... LA POLITICA Consiglio comunale di Napoli, Bassolino: in aula troppo conformismo...

È quanto scrive sui social l'ex presidente della giunta regionale della Campania ed ora consigliere comunale di Napoli, Antonio Bassolino. «Ma l'oggi è fondamentale per il futuro ed il filo che li lega è suscitare un sentimento di partecipazione, di coinvolgimento dei cittadini: e questo manca», aggiunge Bassolino.