“Belle ciao”, ecco l'assemblea delle donne Cgil Napoli e Campania

“Belle ciao, protagoniste di una storia nuova” è il titolo dell’assemblea delle donne della Cgil Napoli e Campania, che si terrà lunedì 3 luglio, alle 15:30, alla Digita Academy dell’università “Federico II” di Napoli a San Giovanni a Teduccio.

Durante l’iniziativa si parlerà anche della piattaforma di genere Belle ciao che si propone di migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne, anche a partire dalla loro piena partecipazione alla vita economica, politica e sociale del Paese.

Dopo i saluti di Antonio Pescapè, direttore della Digita Academy, e l’introduzione della segretaria Cgil Napoli e Campania con delega alle Politiche di Genere, Cinzia Massa, ci saranno le testimonianze di delegate, delegati, lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati, studenti e studentesse, cui seguiranno l’intervento del segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, e le conclusioni di Lara Ghiglione, segretaria Cgil Nazionale con delega alle Politiche di Genere.

«Questi ultimi anni – dice Cinzia Massa, segretaria Cgil Napoli e Campania - sono stati densi di cambiamenti importanti che hanno trasformato il nostro lavoro, le nostre vite, i nostri modi di essere e di fare. In tutto questo sono le donne, che anche in questo profondo processo di trasformazione sociale, tecnologica, economica, continuano a pagare un prezzo molto alto, e l’autonomia differenziata andrà a cristallizzare le diseguaglianze e penalizzerà soprattutto le donne del Sud e della Campania.

Crediamo sia il momento giusto per far sentire la voce, spesso soffocata e inascoltata, delle delegate, lavoratrici, pensionate, studentesse e di discutere insieme di idee, di bisogni, di obiettivi, proposte. Nasce da qui l’esigenza di organizzare l’assemblea delle donne della Campania. Siamo convinti che in questo Sud sempre più bistrattato, le donne possono essere leva di un cambiamento vero, significativo, profondo. Senza il loro protagonismo – conclude Massa - la società democratica, eguale, consapevole di cui parliamo non esiste».