Passa all'unanimità la legge regionale per la riutilizzazione dei beni confiscati alle mafie. La proposta di legge, a iniziativa del presidente della Commissione Speciale Anticamorra e Beni confiscati, Carmine Mocerino, del vice presidente Vincenza Amato, del segretario, Vincenzo Viglione, del presidente della Commissione speciale di controllo sulle società regionali, Luciano Passariello, si pone l'obiettivo di favorire la piena riutilizzazione sociale dei bei confiscati alla criminalità organizzata.



La legge prevede un piano strategico per i beni confiscati ed il programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei bei confiscati; il Fondo unico per i beni confiscati, ripartito in tre macro aree funzionali, azione per le ristrutturazioni, azione per le start up, azione per la valorizzazione delle attività di riutilizzo dei beni confiscati. Previsto l'Osservatorio regionale per i beni confiscati, già istituito con la legge regionale del 2012, che viene presieduto dal presidente della Giunta regionale o suo delegato e le cui funzioni vengono puntualizzate al fine di renderle più efficaci; la Conferenza annuale sui bei confiscati, quale momento pubblico di confronto e di dibattito sull'attuazione della legge, la previsione dell'impiego delle risorse europee della programmazione 2014-2020 e delle eventuali risorse nazionali e regionali destinate alle politiche sociali per il raggiungimento degli obiettivi fissati.



Inoltre con 34 voti favorevoli e 4 contrari è stata approvata la legge regionale per l'editoria. Il testo «Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all'editoria locale» riconosce il sistema integrato dell'informazione e della comunicazione quale condizione preliminare per l'attuazione ad ogni livello della forma propria dello stato democratico e si pone in attuazione delle previsione normative di cui alla Legge 7 giugno 2000 n. 150 relativa a «Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni» e dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa. La legge riconosce e promuove il pluralismo dell'informazione e della comunicazione quale strumento di crescita sociale e culturale, nonché quale diffusione di conoscenza della realtà territoriale regionale e prevede azioni ed interventi volti a sostenere l'informazione e la comunicazione istituzionale attraverso la disciplina dell'organizzazione delle relative strutture previste dalla Legge 150/2000, ovvero Portavoce, Ufficio Stampa e Urp, il Programma annuale delle attività di informazione e comunicazione, e il pluralismo informativo locale al fine di scongiurare l'impoverimento del panorama dell'informazione locale e la standardizzazione dei contenuti, sostenere l'innovazione organizzativa e tecnologica, salvaguardare i livelli occupazionali, contrastare la precarizzazione del lavoro giornalistico tutelandone la qualità e la professionalità, sostenere l'avvio di imprese di giovani giornalisti create da liberi professionisti in forma singola e associata e start up, secondo criteri di pari opportunità, qualità dell'informazione e inserimento di giovani nel mondo del lavoro. Viene istituito il Fondo regionale per il pluralismo informativo e l'innovazione dell'informazione locale prevedendo misure di sostegno per l'editoria radiotelevisiva locale e per la stampa quotidiana e periodica locale finalizzate, tra l'altro, all'innovazione tecnologica, alla conversione delle strumentazioni per la produzione di contenuti web, alla modernizzazione del sistema regionale di produzione dell'informazione locale, agli abbonamenti alle agenzie di stampa locali con sede in Regione Campania, alla produzione e trasmissione di notiziari radio televisivi su base locale. Agli oneri derivanti dalla legge per il Fondo regionale per il pluralismo informativo e l'innovazione dell'informazione locale si fa fronte con ? 500 mila per l'anno 2018 e con ? 1 milione per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Martedì 30 Gennaio 2018, 16:53 - Ultimo aggiornamento: 30-01-2018 17:53

