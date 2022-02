Beni culturali, mannaia su Scabec: contratti cancellati a 12 consulenti

Dodici raccomandate spedite per chiudere, prima della scadenza, altrettanti rapporti contrattuali. «Stiamo solo provvedendo ad una razionalizzazione e riorganizzazione delle risorse della società. Una prassi ora che si sono insediati i nuovi organismi», dicono i vertici della Scabec, società in house di palazzo Santa Lucia, che si occupa di promuovere il patrimonio culturale campano. Sembra una mera operazione di routine ma così non è perché...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati