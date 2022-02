Bennato sull'arenile di Bacoli liberato dagli abusi edilizi

Edoardo Bennato è stato per qualche ora sull'arenile di Casevecchie a Bacoli appena liberato da abusi edilizi e dal rimessaggio di natanti. Ne ha dato notizia il sindaco della cittadina flegrea, Josi Gerardo Della Ragione, sulla sua pagina Facebook. Il sindaco ha incontrato, intrattenendosi a colloquio, il cantautore proprio sull'arenile che sorge a poche decine di metri dal centro storico ed affaccia sul litorale di Miseno.

Della Ragione ha spiegato: «Bennato ha apprezzato il litorale libero e con un panorama mozzafiato. Ammirato ha esclamato: è uno dei luoghi più belli d'Italia!» Il sindaco ha invitato il cantautore originario del quartiere napoletano di Bagnoli all'inaugurazione del litorale appena completati i lavori di sistemazione della spiaggia. «Conoscendo l'amore di Bennato per la terra flegrea gli ho proposto di creare un momento musicale ed aggregativo per la prossima primavera, appena inaugureremo l'area restituita libera alla città. Sono 5mila metri quadrati che la città potrà riutilizzare dopo 50 anni. Il cantautore si è dato disponibile - ha concluso il sindaco -. Non perderemo l'occasione per farlo tornare!». Sullo stesso litorale, ovvero sulla strada panoramica che lo costeggia, si concluderà il prossimo 14 maggio la tappa flegrea del Giro d'Italia di ciclismo. Intanto proseguiranno in settimana gli ultimi lavori di smantellamento delle strutture illegali che consentiranno la piena fruizione dell'area.