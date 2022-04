Berlusconi a Napoli, intervista ad Antonio Tajani: «Sud protagonista con Forza Italia ma con Maresca serviva più coraggio»

«Il presidente Berlusconi ha voluto fortemente che la prima convention del partito, dopo quella di Roma, si svolgesse a Napoli. Come tutti sanno il presidente è legatissimo a questa città, non a caso si è sempre definito un napoletano nato a Milano». Il coordinatore e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, sarà stamattina in città per illustrare il programma della convention di Fi, alla presenza di Berlusconi, il 20 e 21 maggio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati