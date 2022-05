Berlusconi a Napoli, striscioni per la compagna Marta Fascina alla Mostra d'Oltremare: «Sei nel cuore di Napoli»

«Marta sei nel cuore di Napoli», alla Mostra d'Oltremare dove è in corso la convention nazionale di Forza Italia, spunta lo striscione per la deputata Marta Fascina, la compagna napoletana (ha origini di Portici) di Silvio Berlusconi.

È la nuova geografia politica di Forza Italia, non solo la giovane Marta, ma striscioni sono stati esposti anche per la fedelissima di Berlusconi, la senatrice Licia Ronzulli, nuova coordinatrice in Lombardia del partito azzurro.

Alla Mostra è già arrivato l'ex presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che ha aperto la convention sul palco del padiglione Europa. A fare gli onori di casa il coordinatore regionale in Campania Mimmo De Siano e il suo vice, l'europarlamentare Fulvio Martusciello. Il primo intervento della consigliera comunale a Napoli, Iris Savastano, che ha reso omaggio al lavoro svolto per il meridione della ministra Mara Carfagna.

Berlusconi - la cui agenda è top secret per evitargli improvvisi bagni di folla - dovrebbe arrivare a Napoli nel primo pomeriggio. Cambiata la solita location dell'hotel sul lungomare dove pernotta di solito, ma dovrebbe soggiornare comunque in un albergo nei pressi di via Caracciolo. Non sono esclusi"colpi di testa, rumors vorrebbero che l'ex premier possa prendere uno yacht e recarsi a Capri per rendere omaggio all'amico di tante serate scomparso ieri, lo chansonnier Guido Lembo.