Tanti ricordi e aneddoti, ma anche l'occasione per riflessioni politiche che guardano al passato, al presente e pure ai prossimi appuntamenti elettorali. Non una celebrazione, ma un'occasione di confronto. Ecco il primo Berlusconi day di Napoli. La sala dei Baroni del Maschio Angioino ha ospitato il convegno "Berlusconi: leadership, potere, popolo". Quasi quattro ore di dibattito con un parterre bipartisan che, nonostante il gran caldo, ha richiamato l'attenzione di un centinaio di persone. Dal sindaco Gaetano Manfredi agli ex governatori Antonio Bassolino e Stefano Caldoro. Dal senatore e commissario cittadino di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli al consigliere regionale e numero uno della Lega a Napoli Severino Nappi ad esponenti storici della sinistra napoletana e nazionale come Umberto Ranieri e Claudio Velardi. E ancora: il direttore de "Il Giornale" Augusto Minzolini, l'ex segretario generale della Cisl Lina Lucci, l'ex ministro Mario Landolfi, i giornalisti Luigi Vicinanza e Alessandro Sansoni. Un parterre messo insieme dall'associazione "Polo Sud" guidata dall'ex deputato di Forza Italia Amedeo Laboccetta. A sorprendere, nella fotografia di gruppo dei relatori seduti nei banchi solitamente occupati dalla Giunta comunale, è proprio l'assenza di esponenti di Forza Italia. «Nessuna polemica - getta acqua sul fuoco il coordinatore regionale degli azzurri Fulvio Martusciello - Noi ricorderemo Berlusconi con il grande evento nazionale che terremo a Paestum il 29 settembre, giorno del suo compleanno. Fa piacere che anche altri, al di fuori da Forza Italia, vogliano ricordare Berlusconi».

«È stato un grande leader politico con pregi, difetti, fragilità umane e capacità», le parole del sindaco Gaetano Manfredi intervenuto all'appuntamento. Il primo cittadino guarda anche al futuro: «Oggi viviamo una fase di grande trasformazione: c'è la necessità che nascano nuove leadership e nuovi soggetti nel campo politico italiano e dunque vedo i prossimi mesi e i prossimi anni come un periodo di transizione in cui da un alto si consolideranno leadership esistenti e dall'altro c'è la necessità di persone che siano in grado di interpretare i profondi cambiamenti della società che spesso non sono letti in maniera approfondita». La giornata, come accennato, è stata costellata di ricordi e analisi. Da sinistra e da destra. Antonio Bassolino, da avversario, si è trovato di fronte Berlusconi sia nel ruolo di sindaco che di governatore: «È stato un protagonista di primo piano, bisogna guardarlo nel modo giusto, senza demonizzarlo come ha fatto a volte la sinistra sbagliando, non beatificandolo come ha fatto la destra sbagliando». Poi la mente torna al 1994: «Io ero sindaco, Berlusconi era presidente del Consiglio e abbiamo collaborato perché il G7 si svolgesse nel migliore dei modi. Ecco come io intendo le istituzioni, collaborazione pur nel conflitto tra sinistra e destra, entro un limite che non bisogna mai superare».

Chi da governatore e da ministro è stato al suo fianco, invece, è Stefano Caldoro: «Lavorava dalle 7 di mattina alle 2 di notte continuamente, con grande produttività. È significativo - chiude Caldoro - che lo si ricordi in maniera bipartisan, c'è il riconoscimento di una leadership che non è solo di parte». Per Mario Landolfi, ministro delle Comunicazioni tra il 2005 e il 2006, «quella di Berlusconi è stata una leadership divisiva, che ha segnato un'epoca: è giusto che ne parli sia chi l'ha avuto come capo sia chi l'ha avversato». «È stato un grande politico, non solo perché ha modernizzato l'interpretazione della leadership ma perché ha saputo interpretare fino in fondo la sua epoca», dice invece l'ex direttore del Tg 1 Augusto Minzolini.

La giornata, però, è stata utile anche per parlare di futuro. «È stato detto che Berlusconi non ha lasciato eredi politici, in realtà lascia in eredità la capacità di tenere insieme liberali, progressisti, riformatori e cattolici non di sinistra. Il vero erede politico di Berlusconi - dice Sergio Rastrelli - è Giorgia Meloni che è stata in grado di proporre uno schieramento conservatore in grado di valorizzare la grande intuizione di Berlusconi».

Guarda alla situazione regionale, invece, Severino Nappi, che fa una dura autocritica al centrodestra campano: «Sul piano nazionale questo Governo raccoglie consenso, sul piano regionale non possiamo dire la stessa cosa. Dopo aver consegnato la Campania a De Luca, non abbiamo saputo trovare delle risposte giuste nelle successive elezioni locali. Ora dobbiamo costruire un progetto nuovo che sia in grado di annodare le esigenze dei campani». Caldoro, dopo l'esperienza delle ultime elezioni regionali, avverte il centrodestra: «Tutte le scelte che fai all'ultimo momento sono sicuramente più deboli, soprattutto quando non c'è intesa. È bene decidere il prima possibile».