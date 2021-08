Berlusconi telefona a Maresca, colloquio sulle proposte in vista del voto

Silvio Berlusconi ha sentito al telefono Catello Maresca, candidato sindaco di Napoli sostenuto da Forza Italia e dai partiti del centrodestra. Al centro del colloquio - informano fonti di Forza Italia - il futuro di Napoli, i temi della prossima campagna elettorale in vista del voto di ottobre e, in particolare, le proposte del centrodestra per lo sviluppo e contro la povertà.

Il pm anti-camorra è stato attaccato proprio «per alcune considerazioni su Berlusconi», che lui stesso ha definito «oggettive». E aggiunto in quella circostanza: «La mia storia personale e di magistrato parlano per me da tempi non sospetti».