Maurizio Marinella di aneddoti ne ha tanti da raccontare. Uno in particolare lo ricorda con il sorriso sulle labbra. Sedici dicembre 1995. Solita fila natalizia all'ingresso del negozio di piazza Vittoria, commesse indaffarate e lui impegnato a dispensare consigli ad amici e clienti. A metà pomeriggio squilla il telefono del negozio.

Era Berlusconi?

«No, Marinella Brambilla, la sua segretaria storica. Mi dava del tu, ci sentivamo spesso: "Maurì devi venire a Palazzo Grazioli, il presidente ti vuole". Garbatamente le risposi che non sarebbe mai stato possibile: "Siamo a Natale, il negozio è strapieno, non mi posso muovere". A questo punto comincia un pressing dal quale esco sconfitto: dopo un paio d'ore ero in treno verso Roma».

Per incontrare Berlusconi.

«Mi riceve nel grande salotto del palazzo, mi offre un caffè, dei pasticcini, poi la richiesta: "Per dopodomani, caro Maurizio, mi servono 2500 cravatte, sceglile pure tu. Mi fido ciecamente"».

2500 cravatte?

«Mi venne un colpo. "Presidente dove le prendo 2500 cravatte?". "Hai ragione sono troppe. Allora facciamo 2400". "2400? No presidente non scherziamo, sono sempre troppe". Si aprì una vera e propria trattativa, piuttosto insolita per un commerciante: io andavo al ribasso lui al rialzo. Alla fine chiudemmo a 650».

Che pure da produrre in due giorni non sono poche.

«Sono tantissime. Lavorammo giorno e notte, fu una fatica enorme ma alla fine riuscimmo a consegnargliele in 48 ore».

Le scelse tutte lei?

«In quell'occasione andò così, non ci sarebbe stato neanche il tempo per fare diversamente. Di solito decideva lui, talvolta la segretaria. Regalava quasi sempre cofanetti da sei e ogni cravatta doveva avere l'etichetta con su scritto "per Silvio Berlusconi". Tra le sei non doveva mai mancare la famosa "punta a spillo" fondo blu con il punto bianco».

Un cliente speciale.

«Grazie a lui ho vestito i colli più importanti del mondo: capi di stato, attori, presidenti, principi e re. Le mie cravatte erano un dono al quale non rinunciava. I regali erano di due tipi, istituzionali e personali».

Quale la differenza?

«Nel primo caso le ricevute venivano intestate alla Presidenza del consiglio, nel secondo a lui che provvedeva personalmente al pagamento e se le faceva consegnare a Palazzo Grazioli. In ogni caso il mio riferimento era la Brambilla».

La segretaria di sempre.

«Ricordo ancora le sue telefonate: "Maurizio dobbiamo andare da Kohl pensaci tu". E così cominciava la caccia alla misura del collo di Kohl. Nel 94 poi mi diede l'incarico di realizzare la cravatta del G7, che poi fu G8 perché partecipò anche la Russia».

Una per ogni presidente, quindi.

«Certo. Da Boris Eltsin, invitato per la prima volta come osservatore, a Helmut Kohl, Jacques Delors, Jean Chrétien, Tomiichi Murayama, Bill Clinton, François Mitterrand e John Major. Per tutti la cravatta ufficiale insieme con quelle scelte per il cofanetto personalizzato, aveva una passione per i cofanetti».

A chi altro li regalava?

«Dopo le Olimpiadi del 2004 mi chiamò a Palazzo Grazioli per chiedermi di preparare i regali per i campioni di ritorno da Atene. E volle il famoso cofanetto da sei per gli atleti e un foulard in seta per le campionesse».

Come definirebbe l'amicizia con Berlusconi?

«Di grande simpatia e cordialità. Negli anni ci siamo visti spesso e la notizia della sua morte mi ha sinceramente addolorato. Mi stimava e io stimavo lui».

È vero che le propose di candidarsi a sindaco di Napoli?

«Ben due volte. La prima eravamo a una festa organizzata per la nomina dei cavalieri del lavoro, mi chiamò in disparte: "Vuoi fare il sindaco di Napoli? Non mi devi rispondere subito, pensaci e poi fammi sapere". Ne fui orgoglioso ma dopo tre giorni lo chiamai e gli dissi che volevo continuare a fare il mio lavoro».

Poi però ci riprovò.

«Sì, anche piuttosto recentemente. Alla scadenza del mandato di Luigi de Magistris me lo chiese di nuovo. Pure in questa circostanza gli dissi che non avrei mai lasciato il mio negozio, anzi, gli spiegai che il sindaco lo avrei fatto molto bene proprio da lì lavorando sodo per contribuire a rendere migliore l'immagine della città. Aveva una vera e propria fissazione con me e con Antonio D'Amato: uno di noi secondo lui avrebbe dovuto guidare la città. Ma c'è un'ultima cosa che non dimentico del presidente».

Quale?

«Il testo di un biglietto che mi mandò quando gli regalai un paio di bellissime scarpe fatte a mano. "Caro signor Marinella, grazie per il "comodo" omaggio, un gesto di amicizia che ho molto gradito. Il modo che lei ha scelto per "farmi le scarpe" è decisamente quello che preferisco". Cordialmente Silvio Berlusconi».