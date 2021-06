Biden rivela la sua passione per Capri: subito arriva la cittadinanza onoraria

Joe Biden ama l'Italia e in modo particolare l'isola di Capri. La confessione fatta ieri dal presidente degli Usa a Mario Draghi al termine dell'incontro in seno al G7 britannico non poteva arrivare in un momento più propizio. Il nostro Paese sta riaprendo le braccia per accogliere i turisti internazionali dopo la lunga pausa del lockdown, e Capri ha sofferto come e più di ogni altra destinazione turistica la mancanza dei viaggiatori...

