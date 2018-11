«Bike Sharing Napoli è sospeso», ma c'è il nuovo bando

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 3 Novembre 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Chiuso definitivamente». Un manifesto a lutto, nel tempo dell'immateriale, puoi trovarlo anche digitando sul motore di ricerca le parole chiave. D'altra parte, non potendo pedalare, non resta che navigare. L'approdo è a portata di clic, e non potrebbe essere peggiore: «Bike Sharing Napoli è sospeso», recita sul sito ufficiale l'avviso a tutto schermo, decretando con un eufemismo la morte di un piccolo sogno che aveva coinvolto oltre 14mila utenti che in poco più di tre anni avevano macinato per le strade di Napoli 120mila chilometri. Un successo nella direzione di una mobilità sostenibile che, nella città in cui gli autobus sono una chimera e il metrò osserva cadenze misteriose, ha fatto immaginare a molti, napoletani e no, un nuovo modo di spostarsi. Riducendo il costo ambientale e pure quello economico (la prima mezz'ora di utilizzo delle bici era gratuita).