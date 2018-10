De Magistris, 150 milioni o subito default: «Presto fuori dal tunnel»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 9 Ottobre 2018, 08:59 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2018 10:06

Il sindaco Luigi de Magistris su fb fa un annuncio solenne: «Ai napoletani e agli abitanti sempre più numerosi che invadete gioiosamente la nostra città, comunico che stiamo facendo un lavoro enorme ed assai proficuo che condurrà a risultati molto concreti, entro la fine di quest’anno, di messa in sicurezza del bilancio del Comune e miglioramento dei servizi della nostra città. Stiamo per uscire dal tunnel e vediamo la luce». Come farà il sindaco a mantenere la promessa e fare fronte alla bocciatura del bilancio da parte della Corte dei Conti che ha individuato uno squilibrio di 150 milioni? Il dato certo è che entro il 30 novembre - questo il termine ultimo dato dalla magistratura contabile - bisogna mettere in bilancio una cifra per le finanze del Comune enorme, appunto 150 milioni, altrimenti il default sarà qualcosa di molto concreto. Quello che è stato bocciato - infatti - è il bilancio ordinario non solo il piano di riequilibrio dal debito che ammonta a 1,7 miliardi.