Bimbo autistico escluso dalla recita, la mamma chiama il ministro Azzolina

Un incontro con il neo ministro della Scuola Lucia Azzolina. A chiederlo è la famiglia di Andrea (nome di fantasia), bimbo di 5 anni con sospetto autismo i cui genitori hanno lamentato l'esclusione dalla recita di Natale da parte dell'istituto di Afragola che frequentava, fatto che ha determinato la decisione di cambiare scuola. La madre del bimbo spiega all'Adnkronos che «questa storia non può finire così, la scuola non può essere scagionata, come avrebbe fatto il ministero secondo quanto dichiara il legale dell'istituto. Vogliamo incontrare il ministro perché deve prendere dei provvedimenti, non è possibile che un caso di emarginazione del genere venga messo nel cassetto così. Vanno presi dei provvedimenti».

I genitori di Andrea, difesi dagli avvocati Angelo e Sergio Pisani, dovrebbero inoltre incontrare prossimamente Paolo Colombo, garante regionale delle persone con disabilità: «Ci ha già espresso tutta la sua solidarietà - spiega la madre del bimbo - molto presto ci incontreremo, perché è nostra intenzione farci aiutare anche da lui».

