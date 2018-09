Bitcoin al Comune, è già bagarre: non convince il nodo dei pagamenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 21 Settembre 2018, 09:19 - Ultimo aggiornamento: 21-09-2018 10:08

Contrordine, Palazzo San Giacomo non si sostituirà alla tipografia dello Stato e non batterà moneta. Può stare tranquillo anche Mario Draghi, presidente della Bce. «Capisco che legittimamente si è fatta molto ironia ma è chiaro che Napoli non batterà una sua moneta, non si può fare. L'idea è quella dei bitcoin». Dunque la criptomoneta sbarcherà a Napoli, e magari sarà usata come kriptonite contro la Corte dei Conti. Ironia a parte, in Comune si fa sul serio. Nonostante a oggi non si ha notizia di nessuna amministrazione dello Stato che possa utilizzare i bitcoin come moneta per le transazioni. Anzi, non si può. Da qui i dubbi e le critiche che arrivano da più parti.Nella sostanza i bitcoin sono denaro ma non una moneta e questo li fa considerare volatili e non molto trasparenti. Tuttavia sono ormai dieci anni che stanno avendo un grande successo, è denaro sottratto al controllo delle banche e dunque free, senza commissioni. I bitcoin si comprano su un'apposita piattaforma e si possono scambiare e utilizzare per acquistare finanche case. Più concretamente il bitcoin si basa sulla fiducia e risponde a una sola legge: quella della domanda e dell'offerta che ne fa salire il valore in maniera vertiginosa, è diventato un bene rifugio oltre che una speculazione tanto che ci sono agenzie e bancomat che li convertono in euro. Cosa c'entra il Comune in tutto questo? «Noi vogliamo fare i facilitatori, vale a dire incentivare l'utilizzo dei bitcoin e mettere Napoli su di un mercato mondiale in grande espansione, vogliamo attrarre investimenti, ma sia chiaro Palazzo San Giacomo non copre nessuna operazione» racconta l'assessore alle Finanze Enrico Panini. «Cercheremo il modo - conclude l'assessore - di fare associare persone sul territorio».