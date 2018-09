Bitcoin a Napoli, i dubbi degli imprenditori sul tasso di cambio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 27 Settembre 2018, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Bitcoin list del Comune è avvolta dal mistero, tra un paio di settimane dovrebbe venire fuori la delibera del Comune che si propone come «facilitatore» per gli imprenditori che intendessero accettare la moneta virtuale. Tuttavia, prima ancora di esser svelata, la Bitcoin list si potrebbe arricchire già del nome di una giovane imprenditrice che è disponibile a scommettere sulla moneta virtuale a patto che ci sia maggiore chiarezza e concretezza. Si tratta di Martina De Liso, titolare dell'albergo «900 metro» nella stazione di Mergellina.Dunque c'è una imprenditrice pronta a puntare sui Bitcoin a quali condizioni? «Premetto che non sono tra le persone che il Comune avrebbe già individuato, chiarito questo io sono interessata. Il tema è che io sono pronta ad accettarli i Bitcoin ma le spese di conversione sono elevatissime. Questo è uno dei temi da capire e da chiarire». La titolare dell'hotel di Mergellina sa di non essere la sola a essere interessata alla moneta virtuale. «So che altri imprenditori sono interessati, a Massa Lubrense già sono operativi, qui a Napoli mi risulta che l'interesse ci sia, però i contorni di questa operazione devono essere chiariti meglio». Quindi - nella sostanza - si aspetta la delibera del Comune per capire come Palazzo San Giacomo possa incidere. Certo è che lo stato delle finanze dell'ente è tale che non è immaginabile un intervento diretto. «Noi vogliamo fare i facilitatori, vale a dire incentivare l'utilizzo dei bitcoin e mettere Napoli su di un mercato mondiale in grande espansione, vogliamo attrarre investimenti, ma sia chiaro Palazzo San Giacomo non copre nessuna operazione» il pensiero che in questi giorni ha sottolineato l'assessore alle Finanze Enrico Panini. «Cercheremo il modo di fare associare persone sul territorio».