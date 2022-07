Blackout nell'area flegrea, Martusciello e Brescia ​scrivono ai vertici dell'Enel

Le temperature elevatissime che hanno raggiunto anche i 38 gradi di questi giorni, dal 25 giugno hanno comportato interruzioni del servizio elettrico e a cui sono riconducibili circa 27 guasti sulle linee MT in molte zone dell Area Flegrea. Un nuovo guasto ha interessato anche il Comune di Quarto, dove in alcune zone l'elettricità manca da giorni.

«Abbiamo scritto è interessato i vertici dell'Enel - dicono Fulvio Martusciello vice coordinatore vicariò regionale e il consigliere comunale Domenico Brescia - Ai fini del miglioramento della qualità del servizio elettrico del comune di Quarto, sono in programma interventi di potenziamento e ammodernamento dell’infrastruttura, la cui definizione puntuale è allo stato attuale in analisi a cura del compartimento Enel della Regione Campania. Tali interventi, insieme alla presentazione dei lavori effettuati nell’area negli ultimi 12 mesi, saranno oggetto di un incontro con il sindaco di Quarto. Non lasceremo soli i cittadini in un momento così delicato anche per l'economia della nostra Regione».