Venerdì 4 Ottobre 2019, 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L'obiettivo è far sì che il Mezzogiorno abbia davvero il 34% degli investimenti che merita». Così Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, parlando dell'autonomia differenziata al termine di un incontro con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.«Quel 34% non l'abbiamo per una serie di investimenti e servizi - ha aggiunto Boccia - ad esempio non c'è il 34% dell'alta velocità, nel Sud c'è solo il 16%. Questo è un tema molto sensibile anche al Nord, dove l'alta velocità è presente nelle aree più sviluppate e a demografia più intensa».