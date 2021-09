Bonavitacola: «Alleanza Comune-Regione sarebbe una bomba democratica per Napoli»

«Immaginare che il Comune e la Regione creino una sintonia e una collaborazione forte sulle cose significa introdurre una novità nella storia recente di questa città. Io l'ho definita una bomba democratica». Lo ha detto Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania, rispondendo a Radio Crc a una domanda sulla possibilità che, con l'eventuale elezione a sindaco di Napoli di Gaetano Manfredi, le distanze tra Comune di Napoli e Regione Campania si possano ridurre dopo anni di «gelo» tra il governatore De Luca e il sindaco de Magistris.

«Noi abbiamo in questi anni avuto sempre grande attenzione ai problemi di Napoli e dell'amministrazione comunale - ha aggiunto Bonavitacola - abbiamo sostenuto con risorse importanti tante iniziative, abbiamo realizzato degli eventi come le Universiadi, abbiamo sostenuto la realizzazione dell'unico impianto di compostaggio per la città di Napoli che finalmente è stato approvato qualche giorno fa in conferenza dei servizi, interventi a Scampia, nel campo della cultura, del sociale. Ma da Palazzo San Giacomo cosa è venuto in questi anni? Un messaggio a volte grottesco, pensiamo allo stampar moneta, ma in generale di totale isolamento».

Secondo Bonavitacola « Napoli in questi 10 anni è stata isolata nel panorama nazionale, nel dialogo con le altre istituzioni. Napoli deve essere la capitale del Mezzogiorno, non può essere un'isola. Quindi credo che un'alleanza tra la regione guidata da De Luca, che si pone a capo di un nuovo Mezzogiorno e lo ha dimostrato con i fatti, e il Comune di Napoli che torna a essere quello che deve essere, non un'isola confinata ma una grande capitale del cambiamento, aprirebbe una stagione veramente interessante, oserei dire perfino appassionante».