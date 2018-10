Bonifica Bagnoli, appello di Carfagna: «Governo nomini subito commissario»

Venerdì 5 Ottobre 2018, 15:30

«Bagnoli sta a Genova come il Movimento 5Stelle sta alla Lega. O almeno questo viene da pensare visto l'inspiegabile ritardo nella firma per la ratifica del nuovo commissario per Bagnoli, il cui nome è stato indicato a fine agosto e la cui nomina non è ancora arrivata. Il peggior esempio di applicazione del manuale Cencelli, con il commissario per Bagnoli in quota Cinquestelle e quello per Genova in quota Lega». Lo dichiara in una nota Mara Carfagna, deputato di Forza Italia e consigliere comunale a Napoli.«Il commissario per Genova è stato finalmente nominato, ci è voluto solo un mese e mezzo, speriamo che questo sblocchi la situazione di Bagnoli e che la bonifica e la riqualificazione di un'area importante per Napoli possa andare avanti. Da quello - aggiunge - che si dichiara governo del cambiamento stiamo assistendo all'inaccettabile esercizio di far prevalere la logica della spartizione delle poltrone alle necessità e ai bisogni dei cittadini».