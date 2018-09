Nasce la Bagnoli di Floro Flores: «Contro di me accuse false e strumentali, lavoro solo per la città»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 2 Settembre 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il modello che propongo per Bagnoli è quello che ho utilizzato per lo Zoo: dimostrare concretamente i miglioramenti ogni tre mesi». Francesco Floro Flores non sembra preoccupato dalle polemiche e dalle accuse che gli sono piovute addosso dopo la nomination a commissario per la bonifica dell'area dell'ex Italsider. «Non sono legato a schieramenti politici, non vivo per fare il commissario, non ho interessi: posso lavorare solo per l'interesse della città».«Ho un rapporto di stima reciproca con De Luca, non immagino da parte sua giudizi negativi sulla mia persona e la mia professionalità. Penso che ci siano strumentalizzazioni politiche per lo scontro tra il governatore e de Magistris. Io ho collaborato a lungo con la Regione».«Io rispetto tutte le istituzioni, a partire da Comune, Regione, Procura, Anac. Non rappresento nessuno se non gli interessi dei napoletani, per questo il ministro Barbara Lezzi mi ha scelto».«Ma questa è un'affermazione strumentale, come commissario per Bagnoli avrò solo oneri e responsabilità. Altro che poteri enormi: dovrò coordinare una conferenza di servizi in cui siedono Comune, Regione, ministero, Anac rischiando di diventare un bersaglio».