Bonisoli tende la mano a de Magistris: «Grate al Plebiscito, resta il mio no ma troviamo un'intesa»

Chi si rivede! Domani, a Pescara, Berlusconi, Salvini e Meloni saranno insieme per una conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale per le regionali di domenica in Abruzzo. Poi di nuovo...

È svenuto in casa e poche ore dopo è morto in ospedale a soli 11 anni. Elia Rizzotti è morto per quelle che sembrano ancora cause misteriose nella terapia intensiva...