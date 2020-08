I consiglieri regionali della Campania: «Mai chiesto il bonus»

LEGGI ANCHE

In nove non hanno risposto all'appello: forse troppo presi dalla campagna elettorale o dalla legittima tentazione di prendersi qualche giorno di riposo in questo Ferragosto contrassegnato dal Covid, ma anche da un grandissimo caldo. Tant'è la sostanza è che 41 consiglieri regionali su 50 (il 51esimo è De Luca), interpellati telefonicamente da Il Mattino, alla domanda se avessero chiesto e ottenuto il «bonus Covid» hanno categoricamente risposto no. Insomma, la palpabile tensione che anche in questo periodo si respira nell'assemblea della Campania sulla questione dei cosiddetti «furbetti del bonus» resta, perché l'attesa dello sdoganamento dei dati da parte dell'Inps potrebbe avvenire già oggi, ma un po' di chiarezza in più inizia a farsi. Certo oggi qualche sorpresa potrebbe esserci, il numero uno dell'Inps Tridico alla Camera in audizione ha promesso di tirare fuori tutti i nomi dei politici. Ma qui a Napoli e in Campania in 41 si sono assunti la responsabilità di metterci la faccia e dire di non «averci mai nemmeno pensato al bonus. A noi la busta paga è sempre arrivata durante il lockdown a tanti questa fortuna non è capitata». E ancora: «Quella dei furbetti è una vicenda umana amorale, non solo politica» racconta Maria Ricchiuti. La frecciatina arriva da un'altra donna, si tratta didi Fi che di mestiere fa l'avvocato: «Il mio commercialista non ha fatto nulla a mia insaputa e posso assicurare che per avere il bonus bisogna fare richiesta personalmente».A non avere risposto al telefono - perché impegnati legittimamente a fare altro - sono stati. Tant'è dove sono molto agguerriti ancora su questa vicenda è nel gruppo del M5S capitanato da, candidata alla presidenza della Regione. Parla lei per tutti: «Noi abbiamo presentato l'autodichiarazione all'Inps, con quell'atto abbiamo rinunciato alla privacy non abbiamo nulla da nascondere, spero che tutti seguano il nostro esempio e facciano lo stesso». E ancora: «I singoli componenti del gruppo politico Movimento 5 Stelle, da me rappresentato, hanno dichiarato espressamente di non aver richiesto né percepito alcun contributo erogato dallo Stato o dalla Regione a titolo di sostegno per la crisi economica indotta dalla pandemia da Coronavirus».- altro consigliere regionale grillino - spiega ancora: «Nessun bonus richiesto né percepito, io ho un'azienda di marketing e ci ho rinunciato e per colpa mia anche i miei soci».in verità ha fatto lo stesso ragionamento dei grillini andando addirittura oltre: «Chi si candida alla Regione, inclusi gli uscenti, deve fare una dichiarazione sulla questione bonus, una certificazione che attesti di non avere ricevuto alcun bonus». Una sfida accettata da, uscente ma non ricandidato, che dichiara: «Io ci sto, la proposta di Moxedano mi sembra opportuna voglio vedere gli altri del mio gruppo, il Pd, cosa faranno».Veleni, sospetti, dubbi che oggi potrebbero essere diradati definitivamente dopo l'audizione di Tridico. Senza troppi giri di parole c'è stato chi è andato a scavare tra i curriculum dei colleghi consiglieri per verificare chi ha una partita Iva, nella sostanza un potenziale fruitore del bonus. Ma i consiglieri regionali fanno muro e Maria Antonietta Ciaramella, uscente e ricandidata nel Pd, rivela che chi siede tra quei banchi ha anche tanta sensibilità verso chi soffre. «Non l'abbiamo detto perché ci sembrava inopportuno ma visto quello che sta succedendo per i bonus vorrei ricordare che noi del Pd abbiamo rinunciato a un paio di indennità e le abbiamo trasformate in solidarietà devolvendole ad ospedali, anche al Cotugno. Voglio dire che quella dei furbetti è una brutta storia ma riguarda singoli comportamenti», chiarisce. Carmine Mocerino, imprenditore e ricandidato in Consiglio regionale, è sulla stessa lunghezza d'onda: «Mai chiesto il bonus, né quello nazionale e nemmeno quello della Regione». Gianpiero Zinzi del gruppo misto batte il punto della solidarietà: «Anche io ho rinunciato a una mia indennità per acquistare ventilatori all'ospedale di Maddaloni».