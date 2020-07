Bonus medici e infermieri Covid, prima intesa in Campania: quattro fasce di premialità

«È un risultato importante quello raggiunto perché sono state accolte ampiamente le nostre sollecitazioni dando merito al lavoro straordinario svolto in piena emergenza covid dalle lavoratrici e dai lavoratori della sanità campana»: è quanto affermano, informa una nota, Giovanni Sgambati e Vincenzo Martone, rispettivamente segretari della Uil e della Uil Fpl Campania, in merito all'accordo siglato con la Direzione generale della Sanità della Regione sulla premialità emergenza covid per i lavoratori del settore.



Ultimo aggiornamento: 13:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il negoziato, cominciato dai primi giorni di maggio, seppure in video conferenza, è stato tenace e costante e ha prodotto il risultato atteso, infatti, l'intesa prevede quattro fasce di premialità per le quali si impegnano consistenti risorse distribuite alla stragrande maggioranza dei lavoratori dei nostri ospedali e delle nostre aziende» continuano Sgambati e Martone. «L'unica riserva che abbiamo è quella sui lavoratori somministrati della sanità, in questo caso, sottolienano i segretari, è necessario un monitoraggio presso le singole direzioni aziendali affinchè nessuno venga escluso da questa misura».«Con questa intesa abbiamo avuto nuovamente la testimonianza che il sindacato confederale e di categoria, anche in un momento di enormi difficoltà come quello che stiamo attraversando - sottolineano Sgambati e Martone - ha saputo condividere, sollecitare ed insistere per raggiungere gli obiettivi che si era prefissato in nome del lavoro, dell'impegno e dell'abnegazione delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità».