Campania, il consigliere Caso (M5S): «Ho preso i soldi e non mi pento; da co.co.co. guadagnavo zero»

«Ho preso due bonus statali da 600 euro e uno regionale da mille euro e non ho nessun problema a dirlo». Antonio Caso, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Pozzuoli, è tra i beneficiari del sussidio Covid per le partite Iva. Informatico, 36 anni, nel 2017 sfidò con i grillini la coalizione di centrosinistra guidata dal sindaco Vincenzo Figliolia ottenendo il 9% delle preferenze: oggi siede tra i banchi dell'opposizione insieme al collega del Movimento Domenico Critelli. Da novembre è titolare di un assegno di ricerca presso il Policlinico federiciano ed ha un contratto co.co.co con un'azienda di informatica.

Come mai hai richiesto i bonus?

«Ho un co.co.co. e una partita iva, nei mesi di marzo e aprile non ho percepito neanche un euro di stipendio. Nelle stesse condizioni si trovava anche la mia compagna. Paghiamo un affitto, abbiamo delle spese fisse, perciò non ci ho pensato un attimo e ho richiesto i sussidi senza pormi nessun problema».

Però aveva la sua attività di consigliere comunale.

«Ma quel periodo ho percepito, come gettoni di presenza, 188 euro per un mese e 248 per quello successivo. Che ho donato, come hanno fatto tutti gli altri colleghi, al fondo istituito per aiutare le famiglie indigenti durante l'emergenza Covid».

Quanto guadagna da consigliere comunale a Pozzuoli?

«Tra consigli comunali e commissioni varie si può ottenere fino a massimo di 32 gettoni di presenza, per una cifra che si aggira sui 930 euro lordi e che non deve essere maggiore di un terzo rispetto a quanto guadagna il sindaco. Al netto, con la tassazione a cui sono soggetto, potrei arrivare a 730 euro. Ma a queste cifre non ci sono mai arrivato».

Somme un po' diverse da quelle che incassano i parlamentari.

«Esatto. E perciò mi ha ha dato fastidio finire nel calderone insieme a loro, e anche quando ho sentito parlare di questa lista di 2mila tra sindaci, assessori, consiglieri e amministratori. Ci sono situazioni diverse tra loro e non è giusto fare di un'erba un fascio. Fa male finire nello stesso calderone dei deputati, soprattutto per chi come me non vive di politica. E i numeri, i miei guadagni, la mia attività politica e le mie battaglie lo testimoniano visto che è tutto alla luce del sole».

Al deputato del M5S che ha percepito il bonus cosa direbbe?

«Che è indegno quello che ha fatto. Se solo pensiamo che i nostri restituiscono metà dello stipendio da parlamentari, chiedere 600 euro è stata una cosa da miserabile».

Tra voi grillini cosa vi siete detti?

«C'è molta indignazione, si parla nelle chat e la rabbia è tanta. Dobbiamo dire anche che la norma era sbagliata non prevedendo controlli. Si è scelta la velocità: in situazioni di emergenza serviva far arrivare soldi rapidamente a chi ne aveva bisogno. Anche per i bonus che abbiamo erogato al Comune di Pozzuoli si è scelta la via dell'autodichiarazione. In alternativa ci si sarebbe ingarbugliati nella burocrazia, come è accaduto per la cassa integrazione. Ma i controlli possono essere fatti a posteriori, e io mi auguro che si facciano, così come auspico che quei parlamentari restituiscano quei soldi. Purtroppo il problema non è solo lì».

E dov'è?

«Ce ne sono tanti che, guadagnando molto, non ne avevano realmente bisogno. L'Italia resta un Paese dove buon senso e correttezza sono concetti relativi».

